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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

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Внешность и характеристики телевизора OnePlus TV раскрыли в Сети

20.09.2019 00:49

Первый телевизор от компании OnePlus представят 26 сентября, но уже сегодня можно увидеть его внешность.

В сети на сайте Slashleaks были опубликованы фотографии 55-дюймовой модели OnePlus TV, а также раскрыты его характеристики.

В продаже будет две модели — OnePlus TV Q1 и OnePlus TV Q1 Pro, но про последний пока ничего не известно.

В OnePlus TV Q1 установят QLED дисплей с разрешением 3840 х 2160 пикселей и частотой обновления 100 Гц.

Углы обзора экрана составят 178 градусов. Заявлена поддержка HDR10, Dolby Vision и Dolby Digital. Акустическая система OnePlus TV Q1 получит восемь динамиков общей мощностью 50 Вт.

Работать модель будет под управлением Android TV с фирменной оболочкой OxygenOS TV.

Источник пишет, что в телевизоре установили Bluetooth 5.0, Wi-Fi, а также разъёмы RJ45, USB и HDMI.

Оперативной памяти окажется 2,5 ГБ, постоянной 16 ГБ. Еще в будущей новинке встроили плеер Chromecast и предустановили сервисы Netflix и Amazon.

Стоимость телевизора OnePlus TV превысит 100 тысяч рублей

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