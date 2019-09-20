Внешность и характеристики телевизора OnePlus TV раскрыли в Сети

Первый телевизор от компании OnePlus представят 26 сентября, но уже сегодня можно увидеть его внешность.

В сети на сайте Slashleaks были опубликованы фотографии 55-дюймовой модели OnePlus TV, а также раскрыты его характеристики.

В продаже будет две модели — OnePlus TV Q1 и OnePlus TV Q1 Pro, но про последний пока ничего не известно.

В OnePlus TV Q1 установят QLED дисплей с разрешением 3840 х 2160 пикселей и частотой обновления 100 Гц.

Углы обзора экрана составят 178 градусов. Заявлена поддержка HDR10, Dolby Vision и Dolby Digital. Акустическая система OnePlus TV Q1 получит восемь динамиков общей мощностью 50 Вт.

Работать модель будет под управлением Android TV с фирменной оболочкой OxygenOS TV.

Источник пишет, что в телевизоре установили Bluetooth 5.0, Wi-Fi, а также разъёмы RJ45, USB и HDMI.

Оперативной памяти окажется 2,5 ГБ, постоянной 16 ГБ. Еще в будущей новинке встроили плеер Chromecast и предустановили сервисы Netflix и Amazon.