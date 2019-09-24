Внешность и характеристики бюджетного Meizu M10 раскрыли до анонса

Информация о бюджетном смартфоне появилась на сайте AliExpress, хотя его официальная презентация еще не состоялась.

Благодаря AliExpress, были раскрыты не только характеристики и внешность, но и стоимость. Так, в модели Meizu M10 будет 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+.

Вверху экрана будет каплевидный вырез под фронтальную камеру разрешением 8 Мп, а на задней панели будет располагаться тройная камера с модулями на 12, 2 и 2 Мп.

Процессор в новинке установили MediaTek Helio P25, оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной – 32 Мп.

За автономную работу устройства под управлением ОС Android 9 Pie будет отвечать аккумулятор на 4000 мАч.

Еще в смартфоне есть сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели. Стоимость Meizu M10 составит 146 долларов, а предлагаться он будет в черном и синем цвете.