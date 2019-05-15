Внешность фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 раскрыли на рендерах

Внешность фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 раскрыли на рендерах15.05.2019 23:15
Xiaomi готовит к презентации новое поколение браслета Mi Band 4. Уже известно, что это устройство будет оснащено модулем NFC, который установят именно для бесконтактной оплаты.
Сегодня в Сети опубликовали рендеры Xiaomi Mi Band 4, судя по которым внешне браслет не изменится. То есть он будет выполнен в прежнем дизайне с сенсорной кнопкой в нижней части корпуса.
По слухам через браслет можно будет управлять музыкой, которая сохранена на смартфоне.
Батарея в фитнес-браслете будет ёмкостью 135 мАч. Она должна обеспечить работу устройству до 30 дней.
Когда именно представят Mi Band 4 пока неизвестно, но презентация должна пройти в ближайшие недели.
Просмотры:Метки: Xiaomi, Xiaomi Mi Band 4