Внешность фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 раскрыли на рендерах

Xiaomi готовит к презентации новое поколение браслета Mi Band 4. Уже известно, что это устройство будет оснащено модулем NFC, который установят именно для бесконтактной оплаты.

Сегодня в Сети опубликовали рендеры Xiaomi Mi Band 4, судя по которым внешне браслет не изменится. То есть он будет выполнен в прежнем дизайне с сенсорной кнопкой в нижней части корпуса.

По слухам через браслет можно будет управлять музыкой, которая сохранена на смартфоне.

Батарея в фитнес-браслете будет ёмкостью 135 мАч. Она должна обеспечить работу устройству до 30 дней.

Когда именно представят Mi Band 4 пока неизвестно, но презентация должна пройти в ближайшие недели.