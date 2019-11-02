Вместо Xiaomi Mi Mix 4 в сети показали смартфон от Samsung

Недавно в сети были опубликованы снимки Xiaomi Mi Mix 4 с подэкранной камерой.

Но как оказалось эти изображения не относятся к смартфону Mi Mix 4, к тому же на них даже не устройство от компании Xiaomi.

Инсайдер Судханшу Амбхоре процитировал представителя Xiaomi Вана Тена Томаса, который в компании отвечает за новые продукты.

Сетевой информатор написал, что снимки являются фейком и никакого отношения не имеют Xiaomi Mi Mix 4.

Инсайдер Ice Universe тоже прокомментировал снимки, и по его словам на них Samsung Galaxy Note10+ после обработки.