Власти США ужесточат контроль над «интернетом вещей»29.04.2019 20:03
Правительство США решило ужесточить требования к интернету вещей. Новые правила рассмотрят уже 30 апреля.
В этот день пройдут слушания по вопросу усиления контроля безопасности перспективного интернета вещей.
Эта система сейчас является одной из самых развивающихся в мире, а с массовым запуском сетей пятого поколения для интернета вещей произойдет новый толчок развития.
Американское правительство намерено рассмотреть возможные угрозы интернета вещей и изучить сложности создаваемые системой.
На слушании будут присутствовать специалисты по кибербезопасности и эксперты из сферы потребительских технологий.
Они будут выступать перед сенатом, и их задача рассказать, как они видят ситуацию, связанную с безопасностью интернета вещей.
На слушании планируют проработать меры, которые обяжут производителей устройств относящихся к интернету вещей устанавливать дополнительные системы безопасности.
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