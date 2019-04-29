Власти США ужесточат контроль над «интернетом вещей»

Правительство США решило ужесточить требования к интернету вещей. Новые правила рассмотрят уже 30 апреля.

В этот день пройдут слушания по вопросу усиления контроля безопасности перспективного интернета вещей.

Эта система сейчас является одной из самых развивающихся в мире, а с массовым запуском сетей пятого поколения для интернета вещей произойдет новый толчок развития.

Американское правительство намерено рассмотреть возможные угрозы интернета вещей и изучить сложности создаваемые системой.

На слушании будут присутствовать специалисты по кибербезопасности и эксперты из сферы потребительских технологий.

Они будут выступать перед сенатом, и их задача рассказать, как они видят ситуацию, связанную с безопасностью интернета вещей.

На слушании планируют проработать меры, которые обяжут производителей устройств относящихся к интернету вещей устанавливать дополнительные системы безопасности.