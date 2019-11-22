Власти США разрешили Microsoft работать с Huawei

Санкции против Huawei накладывали ограничения на работу американских компаний с китайским производителем.

Среди таких компаний была и Microsoft, которой запрещалось продавать Huawei свои продукты.

Но теперь ограничения сняты, и Microsoft получила лицензию от властей США на работу с Huawei.

Такую же лицензию ждет и компания Google, и после ее оформления американский поисковик сможет проводить сертификацию смартфонов Huawei.

Для пользователя это значит, что в устройствах начнут работать все сервисы Google.

Ожидается еще послабление запретов на торговлю с Huawei таким компаниям как Qualcomm, а она поставляет чипы для китайского телекоммуникационного гиганта, и стоит отметить, что Huawei у Qualcomm ранее заказывала очень много «железа».