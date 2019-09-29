Власти США могут ввести санкции против партнеров Huawei

Власти США могут ввести санкции против партнеров Huawei29.09.2019 15:57
Huawei после введения санкций со стороны США от Министерства торговли США получила временную лицензию на работу с американскими компаниями.
При этом самим американским компаниям пришлось тоже получать лицензию, чтобы продолжать сотрудничать с Huawei.
Первая лицензия была выдана на 90 дней, а после ее окончания она была продлена до ноября, и возможно дальнейшего продления не будет.
Но несмотря на давление со стороны Америки, китайский производить смог выйти из сложной ситуации и начать производить оборудование для 5G сетей без комплектующих американской разработки.
Но заместитель помощника секретаря Госдепартамента по кибер-политике Роб Страйер считает, что текущих ограничений для Huawei недостаточно, и нужно ввести санкции на партнеров китайской компании, которые покупают 5G оборудование.
Huawei начала производство 5G-станций без американских комплектующих
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