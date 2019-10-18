Власти Ливана планируют брать деньги за звонки в WhatsApp

Власти Ливана планируют брать деньги за звонки в WhatsApp18.10.2019 20:03
В Ливане рассматривают возможность начать взимать дополнительный сбор со своих граждан за звонки, которые совершаются через сервисы FaceTime и WhatsApp.
То есть, если правительство страны действительно начнет вводить дополнительный сбор за такие звонки, то это пользователям обойдется в дополнительные шесть долларов в месяц.
То есть ежедневно планируется снимать плату в размере ¢20 или около 12 рублей.
По предварительным подсчетам, это принесет стране дополнительные 200 млн долларов в год.
Согласно последним данным, Ливан пока не будет вводить дополнительный сбор в связи с массовым недовольством граждан.
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