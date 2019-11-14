Владельцы смартфонов жалуются на новую версию WhatsApp

Несколько дней назад пользователи смартфонов OnePlus и Xiaomi начали жаловаться на то, что приложение WhatsApp очень быстро разряжает батарею.

Теперь об аналогичной проблеме стали сообщать и владельцы смартфонов Samsung Galaxy S10e, Galaxy S9, Google Pixel 3 и Pixel 4.

Жалобы на WhatsApp пишут на форумах и Google Play Store. Проблемы с быстрым разрядом батареи появились после ввода в приложении возможности входа по отпечатку пальца.

Некоторые пользователи смартфонов отметили, что проблема исчезла после переустановки WhatsApp, а другим пришлось возвращаться на прошлую версию мессенджера.