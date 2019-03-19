Владельцы смартфона Nokia 5.1 стали получать обновление до Android Pie

HMD Global не отказывается от своих обещаний и постепенно выпускает новые обновления для смартфонов Nokia.

Сейчас обновление до Android Pie получил бюджетный смартфон Nokia 5.1. Эта модель последняя в серии обновлений запланированных на первый квартал 2019 года.

HMD Global еще потребуется обновить до Android Pie смартфоны Nokia 3 и Nokia 1, но они по планам получат новую прошивку в следующем квартале.

Стоит отметить, что в третьем квартале 2019 года выйдет уже Android 10.