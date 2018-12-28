Владельцы Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus жалуются на Bixby

Владельцы флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus начали получать обновление до Android 9.0 Pie с новой оболочкой.

Но как оказалось без проблем в новом обновлении не обошлось, ведь в нем не работает голосовой помощник Bixby 2.0, а точнее он перестал понимать многие команды.

Некоторые пользователи уже высказались по этому поводу, указав что Bixby с такими проблемами не сможет стать альтернативой ассистенту Google Assistant.

Фирменный голосовой помощник не работает в Китае. Жалобы пользователей из других стран пока не поступали.

Стоит отметить, что в РФ на смартфонах Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus помощник Bixby не работает в целом.