Владельцы iPhone X через два года начали жаловаться на аккумулятор смартфона

iPhone X был представлен в 2017 году, и уже через два года пользователи начали активно жаловаться на батарею смартфона.

На форумах Apple и Reddit пользователи пишут, что у смартфона за тысячу долларов, за два года батарея стала плохо держать заряд, и смартфон очень быстро разражается.

В компании Apple уже отреагировали на жалобы и отметили, что батарея смартфона iPhone X рассчитана на 500 полных циклов зарядки.

При нормальных условиях за срок службы она может потерять до 20% от первоначальной емкости.

Также представительство американской компании отметило, что на батарею дается гарантия год, а после истечения гарантийного срока предоставляется платное обслуживание аккумуляторного блока.