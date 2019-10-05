Владельцы iPhone 11 Pro жалуются на проблемы с камерой

Камеры iPhone 11 Pro понравились очень многим пользователям, но как оказалось в них есть недостаток, и по мнению некоторых он связан с конструктивным недостатком блока камеры.

В Сети появляется все больше жалоб на камеру флагманского смартфона от Apple.

Владельцы смартфонов опубликовывают снимки с «призрачными» объектами на фотографии.

Зачастую он возникает в снимках, сделанных в темное время суток. Обычно такой «феномен» можно встретить на обычном фотоаппарате, если на его объектив установлен специальный фильтр, в котором отражается свет и появляются дополнительные перевернутые изображения.

В таком случае нужно просто снять фильтр. Со смартфоном такое сделать невозможно. В свою очередь в Apple пока никак не комментируют жалобы пользователей.