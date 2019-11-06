Владельцев банковских карт начали обкрадывать через «умные» телевизоры

«Умные» телевизоры технически не очень сильно отличаются от смартфонов, поэтому мошенникам не составляет труда списывать средства пользователей через стационарные устройства.

Кибермошенники придумали способ, как подключатся к учётной записи Amazon введённой на телевизорах. Через нее они и списывали средства с карты пользователя.

Один из пользователей Amazon пожаловался журналистам, что с его карты несанкционированно совершают покупки.

В компании Amazon изначально не смогли помочь пользователю, поэтому к его проблеме подключились другие специалисты.

Как оказалось, злоумышленник смог подключиться своим аккаунтом к смарт-телевизору жертвы, и регулярно совершал покупки.

Смена пароля и двухфакторная аутентификация не помогла отделаться от злоумышленника.

Как оказалось, от такой схемы кражи средств пострадал не один пользователь, и эта система практикуется уже давно, а Amazon только после расследования журналистов приступила к собственному расследованию.