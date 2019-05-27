Владелец социальной сети TikTok – китайская компания ByteDance заявила о намерении разработать свой собственный смартфон.

Владелец TikTok может выпустить собственный смартфон с несколькими предустановленными своими приложениями ByteDance.

По мнению руководства компании, это позволит расширить аудиторию социальной сети. О таких намерениях китайской компании стало известно после внесения Huawei в черный список США.

Это стало поводом задуматься многим компаниям о том, как можно максимально использовать комплектующие, сервисы и другое, других не американских компаний.

О том, когда выйдет новый смартфон ByteDance, в компании затрудняются ответить.