Владелец TikTok может выпустить собственный смартфон27.05.2019 19:12
Владелец социальной сети TikTok – китайская компания ByteDance заявила о намерении разработать свой собственный смартфон.
Владелец TikTok может выпустить собственный смартфон с несколькими предустановленными своими приложениями ByteDance.
По мнению руководства компании, это позволит расширить аудиторию социальной сети. О таких намерениях китайской компании стало известно после внесения Huawei в черный список США.
Это стало поводом задуматься многим компаниям о том, как можно максимально использовать комплектующие, сервисы и другое, других не американских компаний.
О том, когда выйдет новый смартфон ByteDance, в компании затрудняются ответить.
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