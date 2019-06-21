«ВКонтакте» запустили сервис вызова такси VK Taxi

Сервис заказа такси «Ситимобил» запустил возможность заказа машины в социальной сети «ВКонтакте».

Теперь зарегистрированные в соцсети пользователи могут заказать и сразу оплатить стоимость поездки.

При этоу стоимость поездки можно разделить между друзьями.

Оплата внутри соцсети происходит через VK Pay. Также можно произвести оплату обычной банковской картой.

Как отметил гендиректор «Ситимобил» Арам Аракел, за счет интеграции с «ВКонтакте» сервис получил доступ к многомиллионной аудитории.

Пока сервис работает для жителей Москвы, Самары, Тольятти и Ярославля. Для заказа было разработано приложение VK Taxi на базе платформы VK Mini Apps.