«ВКонтакте» запустила сервис для знакомств Lovina

Российская социальная сеть «ВКонтакте» запустила собственное приложение для знакомств – Lovina. Его уже можно скачать в магазинах Google Play и App Store.

Авторизоваться в Lovina можно будет через аккаунт соцсети «ВКонтакте» или по номеру мобильного телефона.

После авторизации пользователю будут предложены собеседники по интересам.

Как и было обещано, в Lovina создали чаты, которые через 48 часов автоматически будут аннулироваться, если между собеседниками не произойдет видеозвонка или видеоистории.

Также в приложении для знакомств встроили «карусель видеозвонков», где предложат случайного собеседника.

Новый сервис будет работать без рекламы, но в нем будут платные дополнительные возможности.