«Вконтакте» запустила новую платформу — «Биржа авторов»

Российская социальная сеть «ВКонтакте» запустила новую платформу с названием «Биржа авторов», а через нее администраторы сообществ могут находить копирайтеров, музыкантов, художников, дизайнеров и мастеров мемов. Как сообщает пресс-служба социальной сети, «Биржа авторов» — это связующее звено между заказчиками и авторами», через которую руководители сообщества могут найти исполнителя задания, а талантливые люди смогут заработать.

На странице «Биржи авторов» исполнители могут размещать портфолио, но пока на платформе могут присутствовать только те, кто получил отметку «Прометея», а ее присваивают самым популярным авторам социальной сети.

Заказчики на станице новой платформы могут размещать заявку, в которой указываются ряд параметров и требований.

Для подачи заявки заказчику достаточно в социальной сети иметь рекламный кабинет.