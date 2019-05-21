«Вконтакте» запустила новую платформу — «Биржа авторов»21.05.2019 14:02
Российская социальная сеть «ВКонтакте» запустила новую платформу с названием «Биржа авторов», а через нее администраторы сообществ могут находить копирайтеров, музыкантов, художников, дизайнеров и мастеров мемов. Как сообщает пресс-служба социальной сети, «Биржа авторов» — это связующее звено между заказчиками и авторами», через которую руководители сообщества могут найти исполнителя задания, а талантливые люди смогут заработать.
На странице «Биржи авторов» исполнители могут размещать портфолио, но пока на платформе могут присутствовать только те, кто получил отметку «Прометея», а ее присваивают самым популярным авторам социальной сети.
Заказчики на станице новой платформы могут размещать заявку, в которой указываются ряд параметров и требований.
Для подачи заявки заказчику достаточно в социальной сети иметь рекламный кабинет.
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