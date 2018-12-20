«ВКонтакте» запустил свой новый мессенджер VK Me

В Казахстане запустили новое мобильное приложение VK Me от социальной сети «ВКонтакте».

Разработчики соцсети решили выпустить отдельно мессенджер «ВКонтакте», который получил название VK Me и его сразу начали предоставлять для мобильных устройств под iOS и Android.

Через VK Me можно не только обмениваться сообщениями с друзьями, но также обмениваться с ними голосовыми сообщениями.

Приложение позволяет общаться с теми, кто занесен в телефонную книгу смартфона, также им можно отправлять файлы и даже переводить деньги.

Стоит отметить, что Facebook выпустила отдельный мессенджер для общения в соцсети еще в 2014 году.