«ВКонтакте» запустил свой новый мессенджер VK Me

«ВКонтакте» запустил свой новый мессенджер VK Me20.12.2018 23:26
В Казахстане запустили новое мобильное приложение VK Me от социальной сети «ВКонтакте».
Разработчики соцсети решили выпустить отдельно мессенджер «ВКонтакте», который получил название VK Me и его сразу начали предоставлять для мобильных устройств под iOS и Android.
Через VK Me можно не только обмениваться сообщениями с друзьями, но также обмениваться с ними голосовыми сообщениями.
Приложение позволяет общаться с теми, кто занесен в телефонную книгу смартфона, также им можно отправлять файлы и даже переводить деньги.
Стоит отметить, что Facebook выпустила отдельный мессенджер для общения в соцсети еще в 2014 году.
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