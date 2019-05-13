«ВКонтакте» скоро запустит собственный сервис по продаже аудиокниг

Самая популярная социальная сеть в России «ВКонтакте» для своих пользователи намерена запустить новый сервис по продаже аудиокниг.

Этот сервис создается в партнерстве с компанией «Библио», сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Известно, что сервис создадут на базе платформы VK Apps, а через нее партнеры будут предоставлять свои аудиокниги. Пока неизвестно какой процент от продаж будет получать партнер.

Сервис заработает в конце месяца и он будет доступен сразу не всех платформах. На старте будет доступно около 10 000 произведений. Их можно купить по отдельности или оформить ежемесячную подписку за 299 руб. в месяц.

Журналисты РБК у совладелеца «Библио» Ильи Коротихина узнали некоторые подробности проекта.

Коротихин рассказал, что оплата за аудиокниги будет происходить через платежную систему «В контакте» VK Pay.

Также было сказано, что для работы «ВКонтакте» уже оформила соглашение с компаниями «Альпина паблишер», «Аудиокнига» и «Союз», а еще ведутся переговоры группой «Эксмо-АСТ».