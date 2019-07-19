«ВКонтакте» официально анонсировала новый сервис для знакомств Lovina

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала новый сервис знакомств Lovina, о котором «АСТЕРА» недавно сообщала, но тогда информации про сервис было минимум.

Сейчас разработчики практически полностью раскрыли данные про новый сервис знакомств.

Lovina смогут пользоваться даже те, у кого нет странице «ВКонтакте», причем разработчики основной упор в сервисе сделали на видеосообщения и видеозвонки, так как пользователи благодаря этому смогут больше узнать о собеседнике. Как сообщается в официальном пресс-релизе:

«В случае взаимной симпатии в Lovina создаётся чат. Если за 48 часов собеседники не решатся на видеоисторию или видеозвонок, диалог исчезает».

Также можно будет выбрать карусель видеозвонков, в котором пользователи могут переходить от одного звонка к другому и выбирать, с кем хотели бы продолжить общение.

Разработчики сразу сделали приложение Lovina для iOS и Android-устройств, но пока на него открыта только регистрация, а когда именно запустят сервис не сообщается.

В пресс-релизе еще написали, что в Lovina не будет рекламы, но предложат дополнительные платные возможности.