«ВКонтакте» назвала ТОП-10 самых обсуждаемых игр 2018 года

«ВКонтакте» назвала ТОП-10 самых обсуждаемых игр 2018 года19.12.2018 19:23
Пресс-служба российской социальной сети рассказала, какие чаще всего игры «ВКонтакте» обсуждали пользователи.
При составлении рейтинга учитывали упоминание той или иной игры в постах и комментариях. Так в текущем году самой обсуждаемой стала игра «Человек-паук», созданная для PlayStation 4.
Также среди новых релизов года были частые упоминания: Far Cry 5, Fallout 76, FIFA 19, God of War, Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4, Detroit: Become Human, S.T.A.L.K.E.R. 2 и «Assassin’s Creed: Одиссея».
Если учесть игры, которые были выпущены в разные годы, то тут в соцсети чаще всего обсуждали Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).
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