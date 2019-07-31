Включённый Samsung Galaxy Note10+ сфотографировали на iPhone XR 2019

Сегодня в сети появилась новое фото Samsung Galaxy Note10+, причем смартфон снова запечатлели во включенном состоянии.

Будущий корейский фаблет снимали на другой смартфон, и его видно в отражении. Как оказалось это iPhone XR 2019.

Такие данные приводит авторитетный информатор под ником Ice Universe. Он подтвердил, что в отражении смартфон, который будет представлен в сентябре. Напомним, Galaxy Note10+ покажут 7 августа.



Ранее сообщалось, что iPhone XR 2019 на тыльной стороне будет оснащен квадратным блоком, в котором расположат два фотомодуля, светодиодную фотовспышку и дополнительный микрофон.

