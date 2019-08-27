Vivo Y12 с тройной камерой и АКБ на 5000 мАч оценили в 11 990 рублей

Китайская компания Vivo на российском рынке в сентябре начнет продажи недорого смартфона Vivo Y12.

Эта модель была представлена в июне, но до прилавков российских магазинов она доберется только 6 сентября.

Смартфон будет предлагаться по рекомендованной розничной цене 11 990 рублей.

В смартфоне установлен 6,35-дюймовый дисплей с разрешением 1544х720 пикселей. В его верхней части выполнен каплевидный вырез для 8 Мп фронтальной камеры.

На тыльной стороне расположена тройная камера и сканер отпечатка пальца. Основной модуль камеры на 13 Мп, а два остальных на 8 и 2 Мп. Под «капотом» смартфона расположен бюджетный процессор MediaTek Helio P22 и 3 ГБ оперативной памяти.

Постоянной памяти 64 ГБ, а также есть поддержка карт памяти формата MicroSD. Аккумулятор в аппарате на 5000 мАч.

Vivo Y12 работает под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой FuntouchOS 9.