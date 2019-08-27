Vivo Y12 с тройной камерой и АКБ на 5000 мАч оценили в 11 990 рублей

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27 сентября : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

Vivo Y12 с тройной камерой и АКБ на 5000 мАч оценили в 11 990 рублей

27.08.2019 18:38

Китайская компания Vivo на российском рынке в сентябре начнет продажи недорого смартфона Vivo Y12.
Эта модель была представлена в июне, но до прилавков российских магазинов она доберется только 6 сентября.

Смартфон будет предлагаться по рекомендованной розничной цене 11 990 рублей.

В смартфоне установлен 6,35-дюймовый дисплей с разрешением 1544х720 пикселей. В его верхней части выполнен каплевидный вырез для 8 Мп фронтальной камеры.

На тыльной стороне расположена тройная камера и сканер отпечатка пальца. Основной модуль камеры на 13 Мп, а два остальных на 8 и 2 Мп. Под «капотом» смартфона расположен бюджетный процессор MediaTek Helio P22 и 3 ГБ оперативной памяти.

Постоянной памяти 64 ГБ, а также есть поддержка карт памяти формата MicroSD. Аккумулятор в аппарате на 5000 мАч.

Vivo Y12 работает под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой FuntouchOS 9.

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