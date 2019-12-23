Vivo X30 Pro попал в Книгу рекордов Гиннесса

Компания Vivo решила смартфон X30 Pro занести в Книгу рекордов Гиннеса, ведь для компании это своеобразная реклама, так как не каждый аппарат делает «громкие» рекорды.

В целом Vivo X30 Pro установил своеобразный рекорд, а его суть заключается в том, чтобы сделать как можно больше фото объекта на один и тот же смартфон.

Для рекорда пригласили представителей Книги рекордов Гиннеса, и 546 человек, которые по очереди делали фото.

Рекорд был зафиксирован представителями Гиннеса, и соответственно для компании Vivo был оформлен официальный сертификат.

Напомним, Vivo X30 Pro получит фотодатчики 64 + 8+ 13+2 Мп, а также 60 кратный гибридный зум.