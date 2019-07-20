Китайская компания провела презентацию своего нового смартфона, который уже предлагается для заказа в онлайн-магазине.

Vivo выпустил смартфон Vivo Y7s с тройной камерой за 260 долларов. В модели предлагают 6,38-дюймовый экран Super AMOLED, в котором встроен сканер отпечатков пальцев.

Работает новинка на процессоре MediaTek Helio P65 и получила 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. За автономную работу будет отвечать аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки.

В качестве операционной системы выступает Android 9 с FunTouch 9.0.

Что касается камер, то для селфи доступен модуль на 16 Мп с диафрагмой F/2,0, а основная камера имеет модули на 16, 8 и 2 Мп, где главный датчик имеет диафрагму F/1,78.