Vivo возведет в Индии новый завод за 570 млн долларов

Новый завод на территории Индии будет заниматься выпуском смартфонов, а появится он в уже в 2020 году.

Как стало известно, в новое предприятие по выпуску смартфонов будет инвестировано 570 млн долларов. Завод станет вторым предприятием компании в этой стране.

Как заявили в компании, участок под строительство площадки уже приобретен и находится в штате Уттар-Прадеш.

В компании планируют, что уже в следующем году на производственной площадке получится запустить первую линию по выпуску гаджетов, а в дальнейшем завод расширится и сможет выйти на максимальную проектную мощность – 25 млн смартфонов ежегодно.