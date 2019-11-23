Vivo U20 оснастили мощным аккумулятором и процессором Snapdragon 675

Vivo провела презентацию недорого смартфона Vivo U20 с большим аккумулятором и невысокой ценой.

Китайский производитель показал свой новый аппарат среднего уровня оснащенный экраном диагональю 6,53-дюйма с каплевидным вырезом под камеру для селфи.

Разрешение матрицы FullHD+, фронтальный датчик изображение на 16 мп, а на тыльной стороне смартфона разместили тройную камеру с модулями на 16, 8 и 2 Мп. По центру задней панели размещен сканер отпечатка пальца.

Создан смартфон на базе процессора Snapdragon 675. Оперативной памяти в устройстве 6 или 8 ГБ, а постоянной памяти предлагается 64 и 128 ГБ.

Также есть поддержка карт памяти формата MicroSD объёмом до 256 ГБ. Батарея в Vivo U20 на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

Работает устройство под управлением Android Pie с оболочкой Funtouch OS 9.2.

В продажу представленный аппарат поступит 28 ноября по цене $150 за младшую версию и $170 за старшую. Покупателю будут предложены цвета Racing Black и Blaze Blue.