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23 декабря : суббота

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Впечатляющее своей красотой озеро Иссык Куль расположено на юге Киргизии, близко к границе с Казахстаном. Озеро окружено величественными горными хребтами, взобравшись на которые Вам откроется поистине незабываемая панорама "Горячего озера" 

Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

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Колонка эксперта

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Vivo U20 оснастили мощным аккумулятором и процессором Snapdragon 675

23.11.2019 23:32

Vivo провела презентацию недорого смартфона Vivo U20 с большим аккумулятором и невысокой ценой.
Китайский производитель показал свой новый аппарат среднего уровня оснащенный экраном диагональю 6,53-дюйма с каплевидным вырезом под камеру для селфи.

Разрешение матрицы FullHD+, фронтальный датчик изображение на 16 мп, а на тыльной стороне смартфона разместили тройную камеру с модулями на 16, 8 и 2 Мп. По центру задней панели размещен сканер отпечатка пальца.

Создан смартфон на базе процессора Snapdragon 675. Оперативной памяти в устройстве 6 или 8 ГБ, а постоянной памяти предлагается 64 и 128 ГБ.

Также есть поддержка карт памяти формата MicroSD объёмом до 256 ГБ. Батарея в Vivo U20 на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

Работает устройство под управлением Android Pie с оболочкой Funtouch OS 9.2.

В продажу представленный аппарат поступит 28 ноября по цене $150 за младшую версию и $170 за старшую. Покупателю будут предложены цвета Racing Black и Blaze Blue.

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