Vivo скоро представит новый смартфон на процессоре Snapdragon 845

В компании Vivo разрабатывают новую модель смартфона, которая будет работать на новейшем топовом процессоре Snapdragon 845.

Этой моделью станет смартфон Vivo Xplay 7, подробности о котором сообщили инсайдеры.

Новинке приписывают не только новейший процессор, но и камеру на 40 Мп.

К тому же аппарат будет оснащен сканером отпечатка пальцев, встроенным в экран.

Что касается памяти, что в устройстве предложат 6 или 8 ГБ оперативной памяти и от 64 ГБ встроенной.