Vivo скоро представит новый смартфон на процессоре Snapdragon 845

Vivo скоро представит новый смартфон на процессоре Snapdragon 84522.12.2018 18:36
В компании Vivo разрабатывают новую модель смартфона, которая будет работать на новейшем топовом процессоре Snapdragon 845.
Этой моделью станет смартфон Vivo Xplay 7, подробности о котором сообщили инсайдеры.
Новинке приписывают не только новейший процессор, но и камеру на 40 Мп.
К тому же аппарат будет оснащен сканером отпечатка пальцев, встроенным в экран.
Что касается памяти, что в устройстве предложат 6 или 8 ГБ оперативной памяти и от 64 ГБ встроенной.
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