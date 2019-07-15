Vivo S1 первым в мире получит процессор MediaTek Helio P65

Vivo S1 первым в мире получит процессор MediaTek Helio P6515.07.2019 20:41
Платформа MediaTek Helio P65 была анонсирована около месяца назад и первым этот процессор получит смартфон Vivo S1.
Этот смартфон уже несколько месяцев продается на китайском рынке, а уже в августе выйдет индийская версия, которая и получит MediaTek Helio P65 и станет первым в мире смартфоном с таким чипом.
Аппарат получит 6,38-дюймовый экран, тройную основную камеру с модулями на 16, 8 и 2 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор на 4 500 мАч.
Оценят смартфон от 290 долларов.
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