Vivo S1 первым в мире получит процессор MediaTek Helio P65

Платформа MediaTek Helio P65 была анонсирована около месяца назад и первым этот процессор получит смартфон Vivo S1.

Этот смартфон уже несколько месяцев продается на китайском рынке, а уже в августе выйдет индийская версия, которая и получит MediaTek Helio P65 и станет первым в мире смартфоном с таким чипом.

Аппарат получит 6,38-дюймовый экран, тройную основную камеру с модулями на 16, 8 и 2 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор на 4 500 мАч.

Оценят смартфон от 290 долларов.