Vivo с 17 мая радикально снизила цены на свои смартфоны в России

Vivo решила снизить цены на несколько своих смартфонов, относящихся к среднему и топовому классу. Новые цены начали действовать с 17 мая в розничных магазинах партнеров и интернет-магазине Vivo.

Так, Vivo V15 с выдвижной камерой сейчас предлагают за 23 990 рублей. На старте продаж его рекомендованная розничная цена составляла 28 990 рублей.

Подешевел в РФ и Vivo V11, у которого есть экранный сканер отпечатка пальца и сейчас его предлагают за 15 990 рублей, а это при том, что он стоил 19 990 рублей.

Также в цене потерял Vivo Y95 с NFC-модулем и Vivo Y93. Их можно теперь купить за 12 990 рублей и 14 990 рублей соответственно.