Vivo рассекретила внешность своего 5G смартфона Vivo X30

Vivo показала официальные рендерные изображения своего нового смартфона X30.

Этот аппарат китайская компания анонсировала еще в прошлом месяце, но полноценная презентация Vivo X30 состоится только 16 декабря.

При этом уже известно, как смартфон будет выглядеть. В его экране сделают отверстие под одинарную фронтальную камеру, и по слухам она получит датчик на 32 Мп.

На тыльной стороне можно увидеть единый блок для трех объективов основной камеры, и один датчик размещенный в стороне.

Ранее сообщалось, что Vivo X30 получит фотодатчики 64 + 8+ 13+2 Мп, а также 60 кратный гибридный зум.

В основе смартфона будет лежать платформа от компании Samsung с двухрежимным 5G модемом. Памяти в устройстве установят 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной.