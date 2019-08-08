Vivo представит 22 августа смартфон iQOO Pro 5G

О том, что компания Vivo готовит к выходу смартфон с новым процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus стало известно после его презентации.



Теперь производитель официально анонсировал презентацию флагманского устройства, опубликовав несколько тизерных изображений.

В сообщении говорится, что Vivo представит смартфон iQOO Pro 5G уже 22 августа. Помимо нового процессора в модели будет установлено 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Еще в смартфоне будет тройная основная камера и батарея на 4 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 44 Вт. Предварительная стоимость новинки составит 650 долларов.