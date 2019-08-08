Vivo представит 22 августа смартфон iQOO Pro 5G

Vivo представит 22 августа смартфон iQOO Pro 5G08.08.2019 20:32
О том, что компания Vivo готовит к выходу смартфон с новым процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus стало известно после его презентации.
Теперь производитель официально анонсировал презентацию флагманского устройства, опубликовав несколько тизерных изображений.
В сообщении говорится, что Vivo представит смартфон iQOO Pro 5G уже 22 августа. Помимо нового процессора в модели будет установлено 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.
Еще в смартфоне будет тройная основная камера и батарея на 4 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 44 Вт. Предварительная стоимость новинки составит 650 долларов.
Qualcomm представил мощный игровой процессор Snapdragon 855 Plus
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