Vivo представила смартфон Vivo V17 Pro с двойной выдвижной камерой

Представленный смартфон Vivo V17 Pro получил двойную фронтальную выдвижную камеру.

Китайская компания показала свой новый смартфон с рядом необычных решений. В устройстве установили дисплей диагональю 6,44-дюйма. Его разрешение составляет 2440х1080 пикселей.

Под экраном установили сканер отпечатка пальца.

Рамки в смартфоне очень узкие, за исключением нижней, которая толще чем верхняя и боковые.

В верхней части устройства размещен выдвижной блок, в котором установлено две камеры на 32 и 8 Мп, причем меньшая имеет угол обзора 105 градусов.

Также в блоке установлен еще один небольшой динамик и светодиодная фотовспышка, которая называется Selfie Softlight. Фронтальная камера получила ряд режимов, среди которых Night Selfie.

На задней панели Vivo V17 Pro установлено четыре модуля, где главный на 48 Мп, а остальные на 13, 8 и 2 Мп.

В основной камере реализовали режим макросъемки на расстоянии от 2,5 см. В основе смартфона лежит не самая высокопроизводительная восьмиядерная платформа — Snapdragon 675.

Памяти в устройстве 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Батарея в китайской новике на 4100 мАч с поддержкой блока питания мощностью 18 Вт.

Также смартфон оснастили Bluetooth 5.0, NFC, USB-C и 3,5 мм разъёмом для наушников. Vivo V17 Pro поступит в продажу 27 сентября по цене 420 долларов.