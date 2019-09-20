Vivo представила смартфон Vivo V17 Pro с двойной выдвижной камерой

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Vivo представила смартфон Vivo V17 Pro с двойной выдвижной камерой

20.09.2019 17:20

Представленный смартфон Vivo V17 Pro получил двойную фронтальную выдвижную камеру.

Китайская компания показала свой новый смартфон с рядом необычных решений. В устройстве установили дисплей диагональю 6,44-дюйма. Его разрешение составляет 2440х1080 пикселей.

Под экраном установили сканер отпечатка пальца.
Рамки в смартфоне очень узкие, за исключением нижней, которая толще чем верхняя и боковые.

В верхней части устройства размещен выдвижной блок, в котором установлено две камеры на 32 и 8 Мп, причем меньшая имеет угол обзора 105 градусов.

Также в блоке установлен еще один небольшой динамик и светодиодная фотовспышка, которая называется Selfie Softlight. Фронтальная камера получила ряд режимов, среди которых Night Selfie.

На задней панели Vivo V17 Pro установлено четыре модуля, где главный на 48 Мп, а остальные на 13, 8 и 2 Мп.

В основной камере реализовали режим макросъемки на расстоянии от 2,5 см. В основе смартфона лежит не самая высокопроизводительная восьмиядерная платформа — Snapdragon 675.

Памяти в устройстве 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Батарея в китайской новике на 4100 мАч с поддержкой блока питания мощностью 18 Вт.

Также смартфон оснастили Bluetooth 5.0, NFC, USB-C и 3,5 мм разъёмом для наушников. Vivo V17 Pro поступит в продажу 27 сентября по цене 420 долларов.

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