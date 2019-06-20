Vivo представила самую быструю зарядку в мире мощностью 120 Вт

Компания Vivo представила самую мощную в мире быструю зарядку для смартфонов. Батарею ёмкостью 4000 мАч можно будет зарядить за 13 минут.

Новая зарядка получила название Super FlashCharge. В ней используется 120 Вт блок, и как заявляют в Vivo с таким устройством смартфон до 50% зарядится всего за пять минут.

Стоит отметить, что у Xiaomi есть подобное решение под названием Super Charge Turbo. В зарядке мощность блока немного меньше – 100 Вт, а соответственно она заряжает батарею ёмкостью 4000 мАч за 17 минут.

Пока неизвестно когда Super FlashCharge от Vivo станет коммерческим продуктом и какие смартфоны ее будут поддерживать.