Vivo представила конкурента смартфону Redmi 8

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20 ноября : воскресенье

ТОП новости

Интервью

Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

Самая сильная позиция у компании в Индии, где она лидер среди дорогих смартфонов.

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

Vivo представила конкурента смартфону Redmi 8

20.10.2019 20:46

Новинка получила название Vivo U3 и по характеристикам она превосходит Redmi 8.
Vivo представила конкурента смартфону Redmi 8 с процессором Snapdragon 675 и ценником от 140 долларов. За эти деньги новинка будет оснащена 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Также для покупки предлагают вариант 6/64 ГБ, оцененный в 170 долларов. Как отметили в компании, смартфон Vivo U3 уже доступен для предварительного заказа.

Новинка получила тройную камеру с датчиками на 16, 8 и 2 Мп. Селфи-камера модели имеет разрешение 16 Мп и расположилась в каплевидном вырезе 6,53-дюймового экрана.

За автономную работу устройства отвечает батарея на 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

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