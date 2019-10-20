Новинка получила название Vivo U3 и по характеристикам она превосходит Redmi 8.

Vivo представила конкурента смартфону Redmi 8 с процессором Snapdragon 675 и ценником от 140 долларов. За эти деньги новинка будет оснащена 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Также для покупки предлагают вариант 6/64 ГБ, оцененный в 170 долларов. Как отметили в компании, смартфон Vivo U3 уже доступен для предварительного заказа.

Новинка получила тройную камеру с датчиками на 16, 8 и 2 Мп. Селфи-камера модели имеет разрешение 16 Мп и расположилась в каплевидном вырезе 6,53-дюймового экрана.

За автономную работу устройства отвечает батарея на 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.