Vivo представил новый недорогой смартфон iQOO Neo с Snapdragon 845

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Vivo представил новый недорогой смартфон iQOO Neo с Snapdragon 845

02.07.2019 22:58

Vivo iQOO Neo в Китае предлагали заказать еще неделю назад, но официальная презентация смартфона прошла только сейчас.
В основе китайской новинки легла платформа Snapdragon 845. Оперативной памяти в аппарате установили 6 ГБ для младшей версии и 8 ГБ для старшей.

Постоянной памяти предлагается 64 и 128 ГБ в зависимости от модификации.

Vivo iQOO Neo от своих конкурентов еще отличается системой жидкостного охлаждения и системой обратной связи 4D Game Shock 2.0.

В Vivo iQOO Neo установлен 6,38-дюймовый AMOLED экран с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом в верхней части, где расположена 12 Мп камера.

Под экраном еще установлен сканер отпечатка пальца. На задней панели разместилась тройная камера с 12 Мп основным датчиком Sony IMX363 (f/1.79).

Второй модуль сверхширокоугольный на 8 Мп(f/2.2) с углом обзора 108 градусов. Третий объектив на 2 Мп (f/2.4) и он используется для определения глубины сцены.

Батарея в новинке на 4500 мАч, с продёржкой быстрой зарядки мощностью 22 Вт. Она позволяет зарядить аккумулятор на 50% всего за 30 минут.

Цены на Vivo iQOO Neo

6/64 ГБ — $260

6/128 Гб — $290

8/64 Гб — $305

8/128 Гб — $334

Предлагаются две расцветки задней панели — черная и градиентная сине-фиолетовая.

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