Vivo представил новый недорогой смартфон iQOO Neo с Snapdragon 845

Vivo iQOO Neo в Китае предлагали заказать еще неделю назад, но официальная презентация смартфона прошла только сейчас.

В основе китайской новинки легла платформа Snapdragon 845. Оперативной памяти в аппарате установили 6 ГБ для младшей версии и 8 ГБ для старшей.

Постоянной памяти предлагается 64 и 128 ГБ в зависимости от модификации.

Vivo iQOO Neo от своих конкурентов еще отличается системой жидкостного охлаждения и системой обратной связи 4D Game Shock 2.0.

В Vivo iQOO Neo установлен 6,38-дюймовый AMOLED экран с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом в верхней части, где расположена 12 Мп камера.

Под экраном еще установлен сканер отпечатка пальца. На задней панели разместилась тройная камера с 12 Мп основным датчиком Sony IMX363 (f/1.79).

Второй модуль сверхширокоугольный на 8 Мп(f/2.2) с углом обзора 108 градусов. Третий объектив на 2 Мп (f/2.4) и он используется для определения глубины сцены.

Батарея в новинке на 4500 мАч, с продёржкой быстрой зарядки мощностью 22 Вт. Она позволяет зарядить аккумулятор на 50% всего за 30 минут.

Цены на Vivo iQOO Neo

6/64 ГБ — $260

6/128 Гб — $290

8/64 Гб — $305

8/128 Гб — $334

Предлагаются две расцветки задней панели — черная и градиентная сине-фиолетовая.