Vivo показала лицевую панель «дисплея-водопада» смартфона Vivo NEX

Vivo показала лицевую панель «дисплея-водопада» смартфона Vivo NEX14.08.2019 13:10
Oppo в прошлом месяце показала «экран-водопад», который по краям загнут на 88 градусов. Тогда сообщалось, что первым смартфонов с таким экраном станет смартфон линейки Vivo NEX. Теперь эта информация подтвердилась.
Напомним, Oppo и Vivo входит в один концерн – BBK, поэтому ничего удивительного, что демонстрация нового формата экрана была на Oppo, а первым серийным смартфоном станет модель от Vivo.
Менеджер по продукции Vivo Ли Сян в соцети Weibo показал переднюю панель Vivo NEX 3, которая получила очень сильные боковые изгибы.
Источники сообщают, что в Vivo NEX 3 помимо «экрана-водопада» будет еще подэкранная фронтальная камера.
Ранее были опубликованы сведения, что китайский производитель решил проблему искажения снимка сделанного подэкранной камерой, в которой изначально наблюдался эффект снимка, созданного через стекло, а его еще называют «оконный эффект». Презентация Vivo NEX 3 должна состоятся осенью, но когда именно пока неизвестно.
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