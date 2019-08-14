Vivo показала лицевую панель «дисплея-водопада» смартфона Vivo NEX

Oppo в прошлом месяце показала «экран-водопад», который по краям загнут на 88 градусов. Тогда сообщалось, что первым смартфонов с таким экраном станет смартфон линейки Vivo NEX. Теперь эта информация подтвердилась.

Напомним, Oppo и Vivo входит в один концерн – BBK, поэтому ничего удивительного, что демонстрация нового формата экрана была на Oppo, а первым серийным смартфоном станет модель от Vivo.

Менеджер по продукции Vivo Ли Сян в соцети Weibo показал переднюю панель Vivo NEX 3, которая получила очень сильные боковые изгибы.

Источники сообщают, что в Vivo NEX 3 помимо «экрана-водопада» будет еще подэкранная фронтальная камера.

Ранее были опубликованы сведения, что китайский производитель решил проблему искажения снимка сделанного подэкранной камерой, в которой изначально наблюдался эффект снимка, созданного через стекло, а его еще называют «оконный эффект». Презентация Vivo NEX 3 должна состоятся осенью, но когда именно пока неизвестно.