Vivo, OPPO и Xiaomi создадут быструю систему беспроводной передачи файлов

Три крупнейших производителя смартфонов объединились для распространения нового стандарта передачи данных между смартфонами.

Vivo, OPPO и Xiaomi совместными силами разработают и внедрят в смартфоны технологию под названием Peer-to-Peer Transmission Alliance.

Через нее пользователи смогут максимально просто и очень быстро делится разными файлами. Для связи и передачи данных в новой технологии будут одновременно использоваться Bluetooth и Wi-Fi P2P.

Как сообщается в пресс-релизе компаний скорость передачи будет до 20 Мбайт/с.

К тому же при передаче файлов между смартфонами Wi-Fi соединение с сетью прерываться не будет.