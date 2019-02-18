Vivo официально показала первый смартфон нового бренда iQOO

Под новым китайским брендом iQOO первым будет выпущен классический смартфон, а не гибкий как ожидалось.

На прошлой неделе в Сети появились изображения первого смартфона бренда iQOO, принадлежащего компании Vivo. Тогда инсайдеры показали аппарат с гибким экраном.

Теперь достоверно известно, что первый смартфон iQOO будет классическим моноблоком с тройной камерой. Его показали на трансляции спортивных соревнований.

Подробностей про этот смартфон пока нет, но есть предположение, что его создали на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855.

Что касается ранних изображений, то есть предположение, что они вообще не относятся к бренду iQOO.