Vivo объявила скидки до 50% на свои смартфоны в России

Помимо скидок компания предлагает и подарки при покупке смартфонов.

Акция со скидками и подарками продлится до 13 января, а скидка на некоторые позиции может достигать 50%.

Так, смартфон Vivo V17 Neo в период новогодних скидок можно купить за 17 990 рублей, что на 2 тысяч рублей дешевле.

Приобретая этот смартфон, на покупку Vivo Y91C будет скидка в размере 50%. То есть второй смартфон уже можно купить за 3 495 рублей.

Если приобретать оба смартфона в официальном интернет-магазине, то к этим покупкам еще можно получить в подарок фитнес-браслет. При покупке V17 в подарок будет аппарат Y91C.