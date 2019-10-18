Vivo объявила о старте продаж в России смартфона Vivo Nex 3

С 18 октября Vivo Nex 3 появился в российских магазинах. Это устройство отличается «водопадным» экраном и имеет топовый процессор.

Для россиян новинка оценена в 59 990 рублей. За эти деньги предлагается модель в версии 8/128 ГБ в цвете «Сияющая ночь».

Модель имеет 6,89-дюймовый экран, процессор Snapdragon 855 Plus, а также тройную камеру. Последняя имеет датчик на 64 и 13 Мп, а селфи-камера получила модуль на 16 Мп.

Также в смартфоне стоит отметить наличие NFС и батареи на 4 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт.