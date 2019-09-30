Vivo Nex 3 с «водопадным» экраном скоро представят в России

Новый смартфон приедет на российский рынок, а его официальная презентация состоится через три дня на выставке «ИгроМир 2019».

Последняя будет проходить в столице России в период с 3 по 6 октября в Крокус Экспо.

Во время презентации объявят цены, а пока предварительно известно, что модель привезут в нашу страну в младшей версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что Vivo Nex 3 с «водопадным» экраном вышел на международный рынок с 21 сентября и предлагается по цене от 705 долларов.

Модель получила 6,89-дюймовый экран Full HD+, процессор Snapdragon 855 Plus, батарею на 4 500 мАч, поддержку NFС, а также основную камеру с тремя модулями, два из которых имеют разрешение 64 и 13 Мп. Селфи-камера устройства получила разрешение 16 Мп.