Vivo Nex 3 с «водопадным» экраном скоро представят в России

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Vivo Nex 3 с «водопадным» экраном скоро представят в России

30.09.2019 22:50

Новый смартфон приедет на российский рынок, а его официальная презентация состоится через три дня на выставке «ИгроМир 2019».
Последняя будет проходить в столице России в период с 3 по 6 октября в Крокус Экспо.

Во время презентации объявят цены, а пока предварительно известно, что модель привезут в нашу страну в младшей версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что Vivo Nex 3 с «водопадным» экраном вышел на международный рынок с 21 сентября и предлагается по цене от 705 долларов.

Модель получила 6,89-дюймовый экран Full HD+, процессор Snapdragon 855 Plus, батарею на 4 500 мАч, поддержку NFС, а также основную камеру с тремя модулями, два из которых имеют разрешение 64 и 13 Мп. Селфи-камера устройства получила разрешение 16 Мп.

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