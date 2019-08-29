Vivo Nex 3 с экраном-водопадом до анонса показали в видеообзоре

Экран «водопад» станет новым трендом до конца 2019 года, но пока не все очень понимают, как он будет выглядеть «вживую» и где его главная особенность.

На YouTube-канале Mrwhosetheboss появился обзор смартфона Vivo Nex 3 5G с необычным дисплеем.

Этот смартфон будет представлен только в сентябре, но в ролике можно его увидеть во всех подробностях, а также посмотреть, как он фотографирует.

Vivo Nex 3 получит дисплей с очень сильно загнутыми краями, за счет чего на боковой грани нет привычных кнопок регулировки громкости, так как они в смартфоне сенсорные с тактильной отдачей.

На верхней грани размещена выдвижная камера, разъем для наушников и кнопка питания. На нижней грани слот для SIM-карты, динамик, микрофон и разъем USB-C.

Основная камера в смартфоне будет тройная и она расположена в круглом блоке. Стоит отметить, что характеристики смартфона блогер не стал называть. Презентация Vivo Nex 3 состоится в сентябре.