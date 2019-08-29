Vivo Nex 3 с экраном-водопадом до анонса показали в видеообзоре

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29 сентября : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Vivo Nex 3 с экраном-водопадом до анонса показали в видеообзоре

29.08.2019 20:29

Экран «водопад» станет новым трендом до конца 2019 года, но пока не все очень понимают, как он будет выглядеть «вживую» и где его главная особенность.

На YouTube-канале Mrwhosetheboss появился обзор смартфона Vivo Nex 3 5G с необычным дисплеем.

Этот смартфон будет представлен только в сентябре, но в ролике можно его увидеть во всех подробностях, а также посмотреть, как он фотографирует.

Vivo Nex 3 получит дисплей с очень сильно загнутыми краями, за счет чего на боковой грани нет привычных кнопок регулировки громкости, так как они в смартфоне сенсорные с тактильной отдачей.

На верхней грани размещена выдвижная камера, разъем для наушников и кнопка питания. На нижней грани слот для SIM-карты, динамик, микрофон и разъем USB-C.

Основная камера в смартфоне будет тройная и она расположена в круглом блоке. Стоит отметить, что характеристики смартфона блогер не стал называть. Презентация Vivo Nex 3 состоится в сентябре.

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