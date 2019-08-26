Vivo NEX 3 с 5G и экраном «водопадом» представят в сентябре

Линейка смартфонов Vivo NEX является экспериментальной. В 2018 году появился смартфон с дисплеем на задней панели, а в 2019 году появится устройство с экраном «водопадом».

Об этом экране уже неоднократно сообщалось. Так, в нем будет на 88 градусов загнуты боковые грани и насколько известно такое решение позволит занять 99,6% всей лицевой панели устройства.

Экран «водопад» свое название получил потому что он как бы перетекает от одной боковой грани к другой.

В целом подобное решение ранее можно было встретить в Galaxy S edge, но в китайском смартфоне изгибы экрана будут с двух сторон и они по углу стали максимальными.

Пока непонятно где в устройстве будут установлены кнопки регулировки громкости и питания, но скорее всего громкость будет регулироваться сенсорными кнопками.

Смартфон Vivo NEX 3 с экраном «водопадом» получит процессор Snapdragon 855 Plus, 5G-модем, основную камеру с датчиком на 64 Мп и выдвижную фронтальную камеру. Презентация Vivo NEX 3 состоится в сентябре.