Vivo намекнула на фотовозможности смартфона Vivo X30

Vivo показала рекламу своего смартфона Vivo X30, который представят только в следующем месяце, но некоторые особенности устройства уже известны.

Vivo X30 будет предлагаться с поддержкой сетей пятого поколения, а в основе аппарате будет процессор Exynos 980 от компании Samsung.

Презентация смартфона состоится 16 декабря, и по данным инсайдера Мукул Шарма, китайская компания покажет Vivo X30 5G и Vivo X30 Pro 5G.

В рекламном ролике показывают заднюю панель с основным блок камеры и двумя рядом размещенными датчиками, один которых является светодиодной фотовспышкой.

В целом Vivo намекает, что ее новый смартфон способен заменить системный фотоаппарат.

По слухам, в устройстве будет 64 Мп основная камера с 60-кратным цифровым зумом и выдвижная фронтальная камера.