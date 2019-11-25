Vivo намекнула на фотовозможности смартфона Vivo X30

Vivo намекнула на фотовозможности смартфона Vivo X3025.11.2019 21:41
Vivo показала рекламу своего смартфона Vivo X30, который представят только в следующем месяце, но некоторые особенности устройства уже известны.
Vivo X30 будет предлагаться с поддержкой сетей пятого поколения, а в основе аппарате будет процессор Exynos 980 от компании Samsung.
Презентация смартфона состоится 16 декабря, и по данным инсайдера Мукул Шарма, китайская компания покажет Vivo X30 5G и Vivo X30 Pro 5G.
В рекламном ролике показывают заднюю панель с основным блок камеры и двумя рядом размещенными датчиками, один которых является светодиодной фотовспышкой.
В целом Vivo намекает, что ее новый смартфон способен заменить системный фотоаппарат.
По слухам, в устройстве будет 64 Мп основная камера с 60-кратным цифровым зумом и выдвижная фронтальная камера.
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