Vivo начала продажи в России недорогого смартфона Vivo V17 Neo

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1 сентября : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Vivo начала продажи в России недорогого смартфона Vivo V17 Neo

01.08.2019 13:56

Vivo В РФ начала принимать заказы на смартфон V17 Neo, который можно заказать по цене 19 990 рублей. Первые покупатели, оформившие заказ до 16 августа, гарантированно получат подарки. Новинка предлагается в цветах: черный и голубой перламутровый.

Vivo V17 Neo получил дисплей диагональю 6,38-дюйма с каплевидным вырезом, за которым находится 32 Мп камера.

Разрешение Super AMOLED матрицы составляет 2340х1080 пикселей, и под ним производитель разместил сканер отпечатка пальца.

На задней стеклянной панели установили тройную камеру с 16 Мп основным модулем, его апертура составляет f/1.78. Второй датчик широкоугольный с разрешением 8 Мп и апертурой f/2.2.

Третий модуль на 2 Мп с f/2.4, который служит для измерения глубины сцены с целью получения размытия заднего фона.

«Сердцем» аппарата стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P65. Памяти в устройстве 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной.

Батарея на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. В Vivo V17 Neo на боковой грани еще есть «умная» кнопка, которая вызывает Google Ассистента или систему для распознавания изображений.

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