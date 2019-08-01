Vivo начала продажи в России недорогого смартфона Vivo V17 Neo

Vivo В РФ начала принимать заказы на смартфон V17 Neo, который можно заказать по цене 19 990 рублей. Первые покупатели, оформившие заказ до 16 августа, гарантированно получат подарки. Новинка предлагается в цветах: черный и голубой перламутровый.

Vivo V17 Neo получил дисплей диагональю 6,38-дюйма с каплевидным вырезом, за которым находится 32 Мп камера.

Разрешение Super AMOLED матрицы составляет 2340х1080 пикселей, и под ним производитель разместил сканер отпечатка пальца.

На задней стеклянной панели установили тройную камеру с 16 Мп основным модулем, его апертура составляет f/1.78. Второй датчик широкоугольный с разрешением 8 Мп и апертурой f/2.2.

Третий модуль на 2 Мп с f/2.4, который служит для измерения глубины сцены с целью получения размытия заднего фона.

«Сердцем» аппарата стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P65. Памяти в устройстве 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной.

Батарея на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. В Vivo V17 Neo на боковой грани еще есть «умная» кнопка, которая вызывает Google Ассистента или систему для распознавания изображений.