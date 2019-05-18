Vivo готовит новый смартфон с большой батареей и дырявым экраном

Vivo готовит новый смартфон, у которого будет установлена операционная система Funtouch OS 9, созданная на базе Android 9.0 Pie.

Китайские сетевые источники сообщают, что аппарат называется Vivo Z5X. У него установят 6-дюймовый дисплей с отверстием под фронтальную камеру. Разрешение дисплея пока неизвестно.

Предположительно смартфон будет основан на процессоре Snapdragon 675 или Snapdragon 670, а это восьмиядерные чипы, которые способны обеспечить стабильную работу смартфона при повседневных задачах.

Источники также сообщили, что в Vivo Z5X будет установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. Пока неизвестно когда Vivo Z5X появится на рынке и сколько он будет стоить.