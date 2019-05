Вице-президент Xiaomi на смартфоне Xiaomi Mi Mix 3 показал возможности 5G

5G является самой перспективной мобильной сетью за всю историю мобильной связи. Она позволит создавать новые сервисы и строить так называемые «умные» города.

Помимо этого 5G позволит организовать видеотрансляцию в высоком качестве. Недавно старший вице-президент Xiaomi Ван Сян в социальной сети Twitter показал возможности 5G.

На смартфоне Xiaomi Mi Mix 3 5G было продемонстрировано с какой скоростью ведется загрузка ролика 8K записанного в 360 градусов.

Напомним, Xiaomi Mi Mix 3 5G уже предлагается в Европе по цене 599 евро. В этом смартфоне установлен процессор Snapdragon 855 и модем Snapdragon X50.

Wowed by this 8k video on #MiMIX3 5G, our first 5G smartphone. The super high speed and low latency achieved with 5G is truly changing the mobile experience. Are you looking forward to the rollout of 5G? #5GIsHere pic.twitter.com/1F7CL8Sw1q

— Wang Xiang (@XiangW_) 9 мая 2019 г.