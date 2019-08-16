Вице-президент Xiaomi частично раскрыл Redmi Note 8 на видео

В частности, стали известны некоторые подробности о камере модели, презентация которой состоится в ближайшее время.

Вице-президент Xiaomi частично раскрыл смартфон Redmi Note 8, опубликовав в видеоролик, где показывают процесс сборки новой модели.

Она была отправлена в серийное производство в начале августа.

Презентация модели еще не состоялась, но уже известно, что Redmi Note 8 получит основную камеру с 4 модулями, где главный датчик получит разрешение 64 Мп.

Также видео опровергает данные о выдвижной фронтальной камере. Судя по снимкам никакого выдвижного механизма нет.